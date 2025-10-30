Continua fino a domani mattina la fase perturbata, con un breve prolungamento dell’allerta gialla su C per seguire il passaggio della piena del Magra, comunque contenuta in alveo.

Alla luce di quanto successo e delle ultime uscite modellistiche, Arpal prolunga l’allerta meteo gialla sui grandi bacini di C, portandola fino alle ore 18.00 di oggi, giovedì 30 ottobre.

Confermate invece le altre chiusure su Centro Levante (zone B-E) alle 13, e bacini piccoli e medi di C alle 15. Tuttavia, cessata l’allerta, continuerà a piovere soprattutto sul centro levante.

Lo scenario

Il fronte perturbato ha portato precipitazioni per lo più moderate su tutto il territorio regionale. La massima intensità oraria è stata misurata a Mignanego (GE) con 33.2mm/1h, mentre la cumulata più significativa sul territorio ligure è attualmente a Barbagelata (GE) con 155.6mm/24h.

La previsione

Nella giornata odierna ancora piogge diffuse sul centro levante, che torneranno a intensificarsi in serata, dove non si esclude la possibilità di localizzati temporali forti. Un miglioramento più deciso, seppur temporaneo, a partire dalla mattinata di domani.

I fenomeni

Ancora piogge diffuse soprattutto sullo spezzino e genovesato di levante; qualche rovescio più stazionario o in lentissimo spostamento dal pomeriggio. Venti settentrionali localmente fino a forti (40-50 km/h) sul Centro-Ponente, rafficati agli sbocchi vallivi.

Gli effetti

Generalmente localizzati (allagamento strade asfaltate, piccole frane, etc); atteso il passaggio di una piena nei grandi bacini di C, significativa ma comunque ben contenuta in alveo.

Qui l’avviso completo.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/

Per consultare l’andamento del meteo con i dati in tempo reale https://omirl.regione.liguria.it/ (da pc) e la app Meteo3R (da cellulare).