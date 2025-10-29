Confcommercio Savona amplia la sua offerta formativa grazie a una nuova collaborazione con Liguria University, le università digitali Mercatorum, Pegaso e San Raffaele Roma, atenei del gruppo Multiversity, il principale polo di formazione terziaria in Italia.

L’accordo rafforza il legame tra Confcommercio e il territorio, offrendo ai propri concittadini la possibilità di intraprendere percorsi universitari moderni e accessibili, capaci di valorizzare competenze e occupazione locale.

Il modello formativo dei tre atenei del gruppo Multiversity si fonda su una didattica digitale innovativa che mette al centro lo studente nel processo di apprendimento: 122 percorsi di laurea con programmi costantemente aggiornati e particolare attenzione a settori strategici quali l’intelligenza artificiale e la cybersecurity.

Le lezioni e i materiali didattici sono disponibili 24/7 per mezzo di una piattaforma didattica evoluta che integra videolezioni, materiali interattivi e tutoring personalizzato. Tra le novità più rilevanti l’integrazione di strumenti di Intelligenza Artificiale generativa capaci di assistere studenti e docenti migliorando l’interazione, potenziando la comprensione, rendendo l’esperienza di studio più dinamica e coinvolgente.

«Con questo nuovo servizio Confcommercio Savona punta a offrire uno strumento in più ai giovani e ai lavoratori che desiderano crescere e continuare a formarsi – spiegano Enrico Schiappapietra e Giuseppe Molinari, rispettivamente presidente e vicepresidente di Confcommercio Savona – In un mondo che va sempre più veloce e richiede specializzazioni, crediamo sia importante poter avere sul territorio tre università che garantiscono percorsi importanti e in una forma flessibile, che ognuno può calibrare in base alle proprie esigenze. La nostra attività sarà rivolta in primis all’orientamento in ingresso, guidando il futuro studente al percorso di studi più adatto. Così Confcommercio Savona amplia i servizi messi a disposizione della cittadinanza e ne siamo orgogliosi».

Per informazioni è possibile rivolgersi a Liguria University Confcommercio Savona, Torre Vespucci di corso Ricci, 14, info@liguriauniversity.it.