Leonardo ha completato con successo il collocamento di circa 2,6 milioni di azioni di Avio spa, pari a circa 9,4% del capitale sociale. A seguito del collocamento Leonardo detiene una partecipazione di circa 19% del capitale sociale di Avio.

Il collocamento, realizzato attraverso una procedura di accelerated bookbuilding, è stato determinato a 37,50 euro per azione e sarà regolato mediante la consegna delle azioni e il pagamento del corrispettivo in data 31 ottobre 2025.

Nell’ambito dell’operazione, Leonardo ha assunto un impegno di lock-up della durata di 90 giorni, in relazione alle azioni residue detenute, in linea con la prassi di mercato.

Intesa Sanpaolo, Jefferies e Morgan Stanley hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners nell’ambito della Transazione.

La maggioranza dei proventi derivanti dal collocamento sarà utilizzata per finanziare l’esercizio integrale, da parte di Leonardo, dei diritti di opzione relativi alla partecipazione residua detenuta in Avio, nell’ambito dell’aumento di capitale da 400 milioni di euro già annunciato, approvato dall’assemblea straordinaria di Avio il 23 ottobre, e la cui conclusione è prevista entro la fine del 2025.