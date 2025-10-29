Borse europee in ordine sparso al termine di una giornata caratterizzata dall’incertezza. A incoraggiare gli investitori non sono stati sufficienti la previsione che questa sera, il presidente della Fed annuncerà un nuovo taglio di 25 punti dei tassi di interesse e il boom di Nvidia che ha superato la capitalizzazione di 5.000 miliardi di dollari. Si attendono i risultati di Google, Meta e Microsoft, che arriveranno a mercati chiusi, e l’esito dell’incontro tra Trump e Xi Jinping. Milano segna +0,26%, Madrid +0,39%, Parigi -0,19%, Francoforte -0,64%, Londra +0,61%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 76 punti (variazione-2,15%, rendimento Btp 10 anni+3,38%, rendimento Bund 10 anni+2,62%).

Piazza Affari

A Milano svetta Fineco (+3,54%) grazie al doppio ‘upgrade di Barclays che ha alzato il giudizio a Overweight da Equal Weight e il target price a 25,00 euro da 20,60 euro (+21%). Brillanti anche Pop Sondrio (+2,76%) e Bper (+2,63%) in una giornata positiva per i finanziari. Seduta negativa invece per il lusso, con Moncler (-3,75%) e Cucinelli (-2,40%) in coda.

Valute

Euro/dollaro in calo a 1,1662 (da 1,166 ieri in chiusura), dollaro/yen a 152,03 (152) ed euro/yen a 177,32 (177,70). Bitcoin in calo dell’1,9% a 111mila dollari. L’oro si attesta a 3.990 dollari (+1%).

Energia

Sale il prezzo del petrolio con il calo oltre le attese delle scorte Usa: il Wti con contratto di consegna a dicembre scambia sui 60,9 dollari al barile (+1,2%), il Brent del Mare del Nord a 65,2 dollari (+1,1%).