Sciopero improvviso questa mattina dei lavoratori del cantiere della metro di Brin e di Corvetto, dipendenti della ditta Manelli. Gli edili sono scesi in sciopero perché non ricevono lo stipendio di settembre e probabilmente resteranno anche senza quello di ottobre.

Il Comune di Genova, capofila dell’appalto e interessato del problema già dalla settimana scorsa, non è ancora intervenuto, sottolineano le sigle sindacali Filca Cisl Liguria e Fillea Cgil Genova e Liguria. “Gli edili, esasperati dalla situazione, questa mattina hanno deciso di incrociare le braccia: è incomprensibile come in un appalto pubblico di questa importanza si possano verificare situazioni simili”.

Sul posto sono presenti il segretario generale Filca Cisl Liguria Andrea Tafaria e il segretario provinciale Fillea Cgil Serafino Larosa.