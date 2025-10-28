Sono aperte le iscrizioni per il corso da barman organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia. Il corso sarà suddiviso in dodici lezioni per un totale di 36 ore durante le quali sarà possibile sia apprendere le nozioni teoriche che cimentarsi direttamente dietro al bancone di un bar alle prese con bottiglie e shaker.

Al termine delle lezioni sarà rilasciato un attestato a tutti i partecipanti. Attestato che potrà essere allegato al curriculum vitae dei corsisti interessati a trovare lavoro, tanto in Italia quanto all’estero. Sono infatti molti i giovani che utilizzano il corso barman per imparare una professione e muovere i primi passi nel mondo del lavoro, nei pubblici esercizi o anche in villaggi turistici o navi da crociera.

Il corso da barman avrà il via al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la referente del corso Silvia D’Elia al numero 0187 5985101 o alla mail segreteria@confcommerciolaspezia.it