Giovedì 30 ottobre i giovani imprenditori di Cna La Spezia hanno in programma il primo Aperi-Meet al di Castelnuovo’s Crazy Beer.

Un’occasione per conoscersi tra giovani imprenditori della zona, sviluppare idee e capire meglio i servizi e il sostegno offerti dall’Associazione di categoria.

L’Aperi-Meet è un nuovo modo per far crescere l’impresa, rillassato e conviviale, utile nel creare networking. Un’opportunità anche per fare nuove esperienze: verrà, infatti, realizzata una visita guidata al Castelnuovo’s Crazy Beer con approfondimenti su come si realizza una birra artigianale e consigli su come degustarla.

L’appuntamento è alle ore 17.30 al Crazy’s Bar di Castelnuovo di Magra ed è possibile iscriversi all’evento al questo link.

Tra i temi che verranno proposti: i bandi in uscita per le micro imprese, il percorso di formazione Ai realizzato da Cna Giovani Imprenditori La Spezia e il prossimo Eat To Meet.

Per maggiori info: valentina.figoli@cnalaspezia.it, armando.damaro@cnalaspezia.it, benedetta.brucale@cnalaspezia.it.