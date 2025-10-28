Agn Energia, azienda leader nel mercato italiano dei gas combustibili liquefatti, con sede direzionale a Genova, e Nippon Gases, società del Gruppo Nippon Gases Europe, parte di Nippon Sanso Holdings Corporation, annunciano la firma dell’accordo per la cessione a Nippon Gases Industrial srl del ramo d’azienda di Agn Energia spa relativo alla commercializzazione di gas tecnici e industriali.

L’atto formale è stato sottoscritto il 27 ottobre 2025, e avrà efficacia a partire da oggi.

La decisione di Agn Energia si inserisce in un più ampio percorso di evoluzione strategica nel mercato energetico, volto a consolidare e focalizzare le attività core dell’azienda. Con questa operazione, Agn Energia intende rafforzare il proprio posizionamento nei comparti chiave dell’energia – GPL e GNL, energia elettrica e gas naturale, anche attraverso la produzione da fonti rinnovabili e con soluzioni per l’efficienza energetica – mentre Nippon Gases consolida ulteriormente la propria presenza nel mercato italiano dei gas tecnici e industriali nel nord est del paese. Grazie a questa operazione strategica, Nippon Gases sarà in grado di offrire un servizio ancora più capillare e reattivo, in linea con le aspettative dei partner industriali.

A partire da oggi, Nippon Gases Industrial subentrerà nei rapporti contrattuali in essere con i clienti del ramo ceduto, garantendo la continuità operativa e commerciale.

Le due società confermano il comune impegno a garantire una transizione fluida e trasparente, nel rispetto delle esigenze dei clienti e dei partner commerciali.

NIPPON GASES

Azienda storica, tra le prime in Italia a operare nel settore dei gas industriali. Fondata nel 1920, è oggi parte di Nippon Gases

Europe, società che fa capo a Nippon Sanso Holdings Corporation (NSHD), una grande realtà internazionale con più di 100

anni di esperienza nell’industria del gas. Il Gruppo, operando in più di 30 Paesi con oltre 19.000 dipendenti in tutto il mondo,

fornisce un supporto essenziale a diversi settori industriali, tra cui il metallurgico, il chimico, l’elettronico, l’automotive, l’edile,

il navale e l’alimentare, con una presenza importante in Giappone, Sud-est asiatico, Canada, Stati Uniti, Australia ed Europa.

A marzo 2025 Nippon Gases ha oltre 3.500 dipendenti, attiva oggi in 14 Paesi, al servizio di più di 150.000 clienti e oltre 390.000

pazienti. Nippon Gases adotta i più elevati standard di sicurezza ed è riconosciuta dalle principali associazioni del settore dei

gas industriali. L’impegno di Nippon Gases verso i propri clienti, dipendenti, partner e le comunità in cui opera riflette la

dedizione all’ambiente e alla sostenibilità.

AGN ENERGIA

Con oltre 65 anni di esperienza, AGN ENERGIA è una delle aziende di riferimento nel mercato energetico italiano. La sua lunga

storia le ha conferito autorevolezza e credibilità, permettendole di sviluppare soluzioni sostenibili nel lungo periodo. Nata nel

1958 e leader nel GPL, ha saputo evolversi ampliando la propria offerta con GNL e soluzioni per luce e gas nel mercato libero.

Da sempre impegnata in uno sviluppo responsabile, negli ultimi anni ha investito nel fotovoltaico e nell’efficienza energetica,

consolidando il proprio impegno anche in questo comparto. Il legame con il territorio e la vicinanza alle comunità locali hanno

sempre caratterizzato il suo sviluppo, guidando la crescita con un approccio orientato alle persone. Con 30 sedi in tutta Italia,

un fatturato di 650 milioni di euro e un team di oltre 750 dipendenti e collaboratori, AGN ENERGIA fornisce energia e servizi a

privati, aziende e realtà industriali, promuovendo una transizione energetica equa e accessibile. L’attenzione di AGN ENERGIA

si estende oltre l’offerta energetica, con iniziative sociali e ambientali che rafforzano il legame con il territorio e creano valore

per imprese e comunità, contribuendo a uno sviluppo più sostenibile e inclusivo.