Si è concluso, con un ottimo risultato, in linea con le precedenti edizioni, il corso di formazione “Tecnico delle spedizioni internazionali”, promosso da Scuola Nazionale Trasporti e Logistica in collaborazione con Customs Support Italia.

Tutti i partecipanti hanno conseguito la qualifica professionale e sono già stati assunti da Customs Support Group, raggiungendo così il traguardo del 100% di allievi qualificati e occupati.

«Siamo molto soddisfatti del successo dell’edizione di quest’anno del progetto ‘Tecnico delle Spedizioni internazionali’, realizzato in collaborazione con la Scuola Nazionale Trasporti e Logistica – dice Diego Tocchella, managing director di Customs Support Italia -. Il valore aggiunto di questa iniziativa risiede nella metodologia ibrida, che ci ha permesso di affiancare alle lezioni in aula un percorso di formazione on the job direttamente nella nostra azienda. Questo è stato possibile grazie alla sinergia tra i formatori esterni e l’expertise dei nostri colleghi di Customs Support Italia. Avere l’opportunità di formare il personale nella nostra sede ci ha consentito di instaurare un dialogo aperto e autentico con gli studenti, comprendendone gli interessi e valorizzandone le competenze in modo mirato». «Grazie a questa collaborazione, siamo orgogliosi di aver assunto tutti e 10 gli studenti che hanno completato il percorso e che oggi fanno parte della nostra squadra nella sede di La Spezia – racconta Tocchella -. È un segnale concreto e un impegno a investire su persone che credono nel nostro settore, offrendo loro un percorso di crescita rapido e solido all’interno dell’azienda. Per questo siamo lieti di confermare la collaborazione anche nel 2026».

«I nostri allievi sono pronti a rispondere alle esigenze di un settore in continua espansione, come quello delle spedizioni internazionali», aggiunge Federica Catani, direttore di Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, ente di formazione che consolida il proprio impegno per la formazione di qualità e l’occupazione giovanile.