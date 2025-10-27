La “Lotta tra Perseo e Fineo”, opera dipinta da Luca Giordano attorno al 1680 e custodita al Palazzo Reale di Genova, è stata recuperata nell’ambito della XX edizione di “Restituzioni”, programma biennale di restauri di opere d’arte appartenenti al patrimonio del Paese, promosso e curato da Intesa Sanpaolo da oltre 36 anni in collaborazione con il Ministero della Cultura.

Intesa Sanpaolo e Azienda Speciale Palaexpo hanno presentato oggi la grande mostra “Restituzioni 2025” che apre al pubblico a Palazzo Esposizioni Roma dal 28 ottobre al 18 gennaio 2026 ed espone le opere restaurate nell’ambito della XX edizione di Restituzioni, tra le quali la “Lotta tra Perseo e Fineo”.

L’esposizione, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, presenta il risultato dei restauri che Intesa Sanpaolo ha sostenuto tra gli anni 2022 e 2025: 117 opere esposte delle 128 restaurate provenienti da tutte le regioni d’Italia appartenenti a 67 enti proprietari, tra musei pubblici e diocesani, chiese e luoghi di culto, siti archeologici, selezionate da persone competenti in materia di storia dell’arte di Intesa Sanpaolo insieme a 51 enti di tutela (Soprintendenze, Direzioni Regionali Musei Nazionali e Musei autonomi) con l’unico criterio di ascoltare le esigenze dei territori .

La “Lotta tra Perseo e Fineo) olio su tela, 375×366 cm) di Luca Giordano, capolavoro emblematico del barocco europeo, fu tra le opere più ammirate della sontuosa dimora dei Durazzo da viaggiatori colti e conoscitori d’arte nel corso del XVIII e del XIX secolo.