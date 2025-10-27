Nell’ambito del programma di acquisto azioni proprie autorizzato dall’assemblea ordinaria degli azionisti il 26 maggio 2025, Leonardo rende noto di avere acquistato sul mercato Euronext Milan il 20 ottobre n. 504.997 azioni ordinarie Leonardo (pari allo 0,0873% circa del capitale sociale).
Prezzo medio ponderato di euro 49,5314 per azione, al netto delle commissioni, per un controvalore complessivo di euro 25.013.193,26.
Come già reso noto, tali azioni sono destinate al servizio dei correnti Piani di Incentivazione a lungo
termine e di azionariato diffuso, nonché di eventuali altri piani di azionariato.
Questo il riepilogo
La Società detiene ora 1.129.720 azioni proprie, pari allo 0,1954% circa del capitale sociale.
