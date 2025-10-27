Prosegue il Festival della Scienza di Genova, la manifestazione giunta alla ventitreesima edizione e riconosciuta come uno dei più importanti eventi di diffusione della cultura scientifica al mondo in programma fino a domenica 2 novembre 2025: la protagonista principale di oggi è Katalin Karikó, biochimica premio Nobel per la Medicina 2023 per le ricerche che hanno reso possibile lo sviluppo dei vaccini contro il Covid-19.

La giornata inizia con Riccardo De Marco, in arte il DeNa di Geopop. Constanza Rojas-Molina ricercatrice dell’Università CY Cergy di Parigi intreccia i linguaggi della matematica e del fumetto. Massimo Labra, responsabile scientifico del National Biodiversity Future Center e Hellas Cena, responsabile del Servizio di Nutrizione Clinica dell’Ics Maugeri riflettono sul rapporto tra salute e biodiversità.

Un’ampia tavola rotonda organizzata da Enea è dedicata al nuovo nucleare e alla sfida della decarbonizzazione.

La parola chiave scelta per l’edizione 2025, Intrecci, fa da filo conduttore agli oltre 250 eventi in 11 giorni, distribuiti in 35 location, con circa 300 ospiti e 800 giovani coinvolti tra animatori e animatrici, studenti e studentesse in alternanza scuola-lavoro.

IL PROGRAMMA DI CONFERENZE DI LUNEDÌ 27 OTTOBRE

Oltre a 15 mostre e 70 laboratori, il calendario di lunedì 27 ottobre include anche 8 conferenze:

Ore 11, Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio

Che fine fa la nostra cacca? – La scienza di un depuratore

Incontro con Riccardo De Marco

Ore 17:30, Biblioteca Universitaria di Genova

La biodiversità fa bene alla salute – One Health e Nature-Based Solutions

Incontro con Hellas Cena, Massimo Labra

Ore 17:30, Palazzo Ducale, Sala delle Donne

Micro4life per comunicare meglio su temi ambientali – Un approccio collaborativo e partecipativo

Tavola rotonda con Raffaella Balestrini, Anna Berti Suman, Veronica Dini, Sergio Foà, modera Margherita Romanelli

Ore 18, Palazzo Ducale, Cisterne

Cervelli in rete – Stimoli, segnali e connessioni

Un bicchiere di scienza con Marica Arvigo, Federica Barbieri, Franco Onofri, Anna Pittaluga e Greta Volpedo

Ore 18, Palazzo Ducale, Sala de Maggior Consiglio

La mia vita da biologa – Un lungo viaggio nell’immunologia

Lectio Magistralis con Katalin Karikó

Ore 18, Galata Museo del Mare, Auditorium

Le pratiche curative tradizionali – Medicina, religiosità e musica popolare

Tavola rotonda con Massimo Aliverti, Giancarlo Cerasoli, Vittorio Liberti, Maurizio Mosconi, modera Roberta Fusco

Ore 18:30, Palazzo Ducale, Sala del Minor Consiglio

Il nucleare che cambia le regole – Vincere la sfida della decarbonizzazione

Tavola rotonda con Daniela Gentile, Nicola Ippolito, Guglielmo Lomonaco, Valeria Parrinello, Marco Ripani, modera Roberto Antonini

Ore 21, Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio

L’indissolubile intreccio tra matematica e fumetto – Parlare di quanti, disegnando

Incontro con Constanza Rojas-Molina, modera Roberto Natalini

Foto: Wikimedia Commons, Katalin Karikó by Christopher Michel in 2024