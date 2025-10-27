Apertura positiva per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,39% a 42.651 punti e allunga il passo dopo i primi minuti di contrattazioni per poi tornare sui livelli dell’apertura. Guadagni per Mps (+2,36%) e Saipem (+1,68%). In calo Terna (-1,50%), Campari (-1,28%) e Interpump Group (-0,70%).

Avvio di seduta contrastato per le principali Borse europee nella prima seduta della settimana.

Parigi guadagna lo 0,14% a 8.237 punti, Londra cede lo 0,02% a 9.643 punti, Francoforte guadagna lo 0,38% a 24.332 punti.

Giornata brillante per i principali listini asiatici dopo l’accordo preliminare raggiunto nel fine-settimana a Kuala Lumpur (Malesia) tra Usa e Cina sui dazi. Tokyo ha guadagnato il 2,46%. Si attendono gli indici Ifo in Germania, mentre da Oltreoceano sono in arrivo gli ordini di beni durevoli e gli indici della Fed di Dallas e di Atlanta.

Prezzo del petrolio in aumento: il Wti con consegna a dicembre passa di mano a 61,74 dollari al barile con una crescita dello 0,39% mentre il Brent , sempre con consegna a dicembre, è scambiato a 66,19 dollari al barile con un avanzamento dello 0,38%.

Quotazione dell’oro in calo: quello con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 4.076,1300 dollari con una riduzione dello 0,90% mentre l’oro con consegna a dicembre (Comex) è scambiato a 4.093,30 dollari con una flessione dell’1,08%.

Nei cambi euro poco mosso: è scambiato a 1,1628 dollari con un aumento dello 0,01% e a 177,8900 yen con una crescita dello 0,07%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco segna una diminuzione a 78 punti base (-0,91%). Il rendimento è a +3,42%.