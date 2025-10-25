Si è tenuto oggi a Genova il primo congresso regionale ligure del Partito Liberaldemocratico (Pld), al termine dei lavori congressuali, coordinati da Victor Rasetto, membro della direzione nazionale, Marco Beltrami è stato eletto coordinatore regionale.

In segreteria regionale sono risultati eletti: Manuela Arata, Edoardo Bellia, Alessia Cafferata, Luigi Paolo Cocchi, Federico Diomeda, Cristina Favati, Gianluca Gandalini, Antonio Granello, Federico Natoli, Davide Rapallini, Rosanna Russo, Paolo Turci. Gianluca Causa sarà il Tesoriere regionale.

Ingegnere, manager e consulente di management, con esperienza di società di diverse dimensioni, complessità e background, Marco Beltrami è figura di spicco del mondo professionale e civico ligure, da anni impegnato nei temi dello sviluppo, dell’innovazione e della buona amministrazione.

Nel suo intervento, il coordinatore ligure del Pld ha sottolineato «La necessità di una forza politica che abbia una visione liberale e aperta della società, un modello coerente di proposte, una continuità di posizioni, un approccio pragmatico ai problemi. Un partito che non solletichi gli istinti peggiori o più superficiali degli elettori, ma offra ragionamenti coraggiosi e proposte precise, anche per recuperare i tanti elettori che ora si astengono».

Secondo Beltrami «Ci sono in questo momento in Italia gli spazi per un partito lontano e diverso dai poli attuali e i recenti sondaggi lo testimoniano. Sarà però fondamentale che su questa visione tante forze politiche ora esistenti e frammentate abbiano la forza e il coraggio di collaborare. In Liguria il Pld lavorerà per rafforzare la partecipazione civica e favorire politiche regionali che incentivino l’imprenditorialità e lo sviluppo, offrano un futuro ai giovani e garantiscano la tutela del territorio».

Il percorso congressuale del Pld in Liguria proseguirà con i congressi provinciali.