Dal 23 ottobre al 2 novembre al Genova Blue District, Raise Village organizza laboratori, mostre, incontri e spettacoli.

Al Festival della Scienza Raise offrirà al pubblico, con eventi gratuiti, la possibilità di scoprire le tecnologie che migliorano la vita, tecnologie che Raise ha progettato e sviluppato: sistemi wearable per l’inclusione nella mobilità, visori immersivi per un apprendimento inclusivo, occhiali intelligenti, sedie sensorizzate, ma anche sensori smart in grado di raccogliere dati ambientali durante semplici attività quotidiane e “gemelli digitali” in grado di contribuire alla riabilitazione post ictus.

Al Genova Blue District troverete Raise Village, il cuore pulsante dell’ecosistema Raise – Robotics and AI for Socio-economic Empowerment – presente, per il terzo anno consecutivo, al Festival della Scienza in programma a Genova fino al 2 novembre.

Il programma al Raise Village comprende anche 5 aperitivi scientifici, con esperti di robotica, fisici, informatici, bioingegneri e ricercatori.

Altre due iniziative si spostano nelle sale storiche di Palazzo Ducale. La prima è la tavola rotonda “Raise, un ecosistema che guarda al futuro”, in programma il 24 ottobre, che vede protagoniste cinque donne della scienza in un confronto sui grandi cambiamenti portati dall’innovazione. La seconda è lo spettacolo “Raisemotion”, in scena il 29 ottobre, che trasforma i dati della ricerca in immagini, suoni e performance teatrali, con due performance ad hoc: nella prima, The Ocean Without Us, il collettivo Stellare crea insieme all’artista Giuseppe La Spada un paesaggio sonoro e visivo, traducendo i dati sulla diffusione delle plastiche in ambiente marino in materia sensoriale e poetica; nella seconda dal titolo “Another Beat”, la compagnia teatrale La Pozzanghera traduce le ricerche sui gemelli digitali e sull’assistenza sanitaria del futuro in materia teatrale ed emotiva.

A questo link il programma completo del Raise Village.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e aperti alla cittadinanza.