Le aggregazioni professionali tra i commercialisti sono una realtà sempre più rilevante e in forte crescita, specie in termini dimensionali. Al congresso nazionale di Genova (dal 22 al 24 ottobre ai Magazzini del Cotone) sono state presentate le anticipazioni di una ricerca sull’organizzazione degli studi professionali dei Commercialisti e l’impatto negli stessi dell’intelligenza artificiale, svolta dalla Fondazione nazionale della categoria in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo, l’Università Politecnica delle Marche e la Libera Università Mediterranea Lum “Giuseppe Degennaro”.

La ricerca è stata condotta tra luglio e settembre mediante la somministrazione di un questionario a un campione di Commercialisti, al quale hanno risposto oltre 4.000 professionisti. L’ultima Indagine Statistica sui Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili risale al 2018. La gran parte dei dati di questa nuova ricerca possono essere letti in relazione a quelli di sette anni fa.

Il primo dato che emerge con forza dalla lettura dei questionari è relativo alla percentuale di professionisti che dichiara di esercitare la professione in una forma aggregata (associata, societaria, condivisa o altra forma aggregata). Tale percentuale subisce un vero e proprio balzo in avanti passando dal 38,5% del 2018 al 51,6% del 2025. In particolare, chi esercita in uno studio associato o in una Stp sale dal 21,9% al 29,4%. L’incremento maggiore riguarda i professionisti che dichiarano di esercitare la professione nell’ambito di Stp, la cui percentuale passa dal 2,2 al 6,7%, mentre per gli studi associati la stessa percentuale sale dal 19,7 al 22,7%.

Per contro, si registra un calo significativo di chi esercita in uno studio individuale con la relativa percentuale che passa dal 61,4 al 48,4%, ben tredici punti percentuali in meno. Da registrare anche un aumento importante di chi esercita in uno studio condiviso (dal 14 al 20,2%), definito come condivisione delle spese e/o dei mezzi impiegati nell’attività professionale pur essendo composto formalmente da professionisti individuali.

La tendenza all’aggregazione professionale, molto evidente nel trend di crescita delle Stp, non è esclusivamente concentrata in questa forma, ma coinvolge anche quei professionisti che anziché associarsi o entrare in società si limitano a collaborare con studi associati e/o Stp. Osservando la posizione che il singolo professionista occupa nello studio, dalla ricerca emerge che, mentre la figura del socio di Stp aumenta di 2,8 punti percentuali, portandosi al 4,9%, quella di collaboratore (con partita iva) sale di 3,6 punti, portandosi all’11,8%, mentre quella di associato subisce addirittura un calo di 0,8 punti fermandosi al 15%. In questo modo, i professionisti che occupano la posizione di associato o di socio risultano pari al 19,9%, in crescita di 2 punti percentuali (erano il 17,9%).

Altro dato chiave sull’evoluzione della professione in termini di aggregazione professionale è la distribuzione degli studi per classi di addetti. I dati sulla variabile dimensionale sono chiari nell’indicare una tendenza molto forte ed evidente in direzione dell’aumento della dimensione degli studi professionali. Gli studi fino a cinque addetti, rispetto al 2018, si riducono del 10,7%, mentre della stessa misura è l’incremento degli studi con più di cinque addetti. In particolare, gli studi monoaddetto si riducono del 4,5%, passando dal 29,5 al 25%. Gli studi con più di dieci addetti passano dall’11,2 al 18,9%. Inoltre, gli studi senza dipendenti si riducono di 6,8 punti percentuali, passando dal 41,1% al 34,3%. Quelli con più di cinque dipendenti passano dal 12% al 20,3%.

Resta stabile, invece, la quota di studi senza praticanti, ferma al 79%. Gli studi con più di dieci praticanti diminuiscono dell’1%, scendendo all’1%.

Stessa tendenza anche per quanto riguarda il fatturato. Gli studi con un fatturato inferiore a 100 mila euro passano dal 48,5 al 35,1% facendo registrare un calo del 13,4%, mentre gli studi con un fatturato superiore a 500 mila euro passano dal 13,8% al 24,7%.

Infine, a completamento dell’analisi dei dati sull’evoluzione della professione in termini di aggregazione, è importante menzionare anche il dato relativo alla specializzazione degli studi professionali. A dimostrazione, infatti, che l’aggregazione si evolve di pari passo con la specializzazione, i dati indicano molto chiaramente come nel tempo gli studi fortemente dipendenti dalla contabilità e dai dichiarativi fiscali si riducono di 3,6 punti percentuali passando dal 30,9% al 27,3%, mentre gli studi che non si occupano di contabilità e dichiarativi se non in misura marginale crescono dell’1,7%, passando dal 12,4 al 14,1%. La parte intermedia, rappresentata dagli studi che combinano contabilità e dichiarativi con attività specialistiche, cresce dello 1,9% salendo al 58,6%.

Oggi, 24 ottobre, si concluderà il congresso nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a Genova: nell’ultima giornata di lavori in programma la quarta sessione plenaria “Oltre i numeri. Gestione Integrata del rischio in ottica fiscale, Environmental, Social e Governance”.