Villa Riviera Resort, hotel diffuso affacciato su Portofino e sul Golfo del Tigullio è stata come location per la nuova campagna social del marchio di pasta Voiello, in collaborazione con l’influencer e content creator Nicolò Leone, Nicoleo sui social.

“La campagna lanciata su Instagram cattura l’essenza dell’autenticità e dell’eleganza italiana, valori che Villa Riviera Resort incarna e che si sposano perfettamente con la tradizione e la qualità del brand Voiello – scrive l’hotel diffuso in un comunicato -. La scelta della nostra location si inserisce in una serie di collaborazioni di alto profilo per Villa Riviera, che si conferma sempre più un punto di riferimento per brand del calibro di Nespresso International e per campagne social di grande risonanza”.