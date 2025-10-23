Il ristorante Aria del Villa Riviera Resort, il boutique hotel di Lavagna affacciato sul Golfo del Tigullio: il suo ristorante gourmet Aria entra per la prima volta nella Guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso, ottenendo 2 Forchette e un punteggio di 80/100, collocandosi tra le novità e le migliori insegne della Liguria.

Riconosciuta la visione gastronomica dello Chef Matteo Armanino, che con eleganza e autenticità racconta la Liguria attraverso una cucina contemporanea, profondamente legata al territorio ma aperta al mondo. Nei suoi piatti convivono tecnica e memoria, mare e terra, tradizione e creatività: un equilibrio che ha saputo conquistare il palato e la sensibilità della critica.

Armanino dichiara: «Aria nasce dal desiderio di raccontare la mia Liguria in modo sincero, attraverso sapori riconoscibili ma mai prevedibili. Il mio obiettivo è sempre quello di creare emozione: partire da un ingrediente semplice e farlo diventare un ricordo. Questo riconoscimento è un onore, ma soprattutto uno stimolo a continuare a crescere, restando fedeli alla nostra identità».

Incastonato nella quiete di Villa ‘900, con una vista sul promontorio di Portofino, Aria Ristorante è il cuore fine dining di Villa Riviera Resort. La sua filosofia culinaria nasce dal rispetto delle materie prime locali, reinterpretate con tecniche moderne e abbinamenti inaspettati. Il ristorante propone tre percorsi degustazione serali, tra cui uno vegetariano, e un menù à la carte; a pranzo, invece, la proposta si fa più leggera, con una piccola degustazione e un menù à la carte semplificato, per permettere agli ospiti di vivere un assaggio più immediato e informale del mondo creativo dello chef.