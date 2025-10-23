Si è tenuto oggi, presso il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Spezia (Cssn), il lancio del primo sistema di droni subacquei “Deep” di Fincantieri, in una missione di dimostrazione.

L’evento segna una tappa fondamentale per Fincantieri nel campo della tecnologia subacquea, consolidando un percorso di crescita industriale chiaro e in fase avanzata di attuazione.

Quello della subacquea rappresenta oggi un dominio chiave per la sicurezza, l’energia, l’osservazione ambientale e le comunicazioni sottomarine, con un mercato globale di riferimento stimato in circa 50 miliardi di euro all’anno e una componente accessibile per Fincantieri pari a circa 22 miliardi annui.

Nella nota di presentazione si legge: “Il sistema Deep rappresenta una soluzione integrata all’avanguardia per la protezione, lo sviluppo e il mantenimento di infrastrutture critiche subacquee e delle aree portuali, svolgendo inoltre attività di monitoraggio e tutela ambientale. Il sistema è progettato fin dall’origine con un carattere duale, capace cioè di rispondere sia a esigenze civili sia a impieghi di difesa e sicurezza. Tale versatilità consente a Deep di operare in contesti eterogenei, offrendo soluzioni ad alto valore aggiunto per la protezione ambientale e delle infrastrutture, così come per il supporto operativo”.

La piattaforma si compone di una rete di sensori subacquei per l’allarme preventivo (Early Warning System), un Centro di Comando e Controllo per la gestione operativa in tempo reale, una squadra di veicoli subacquei autonomi (Auv) in grado di condurre missioni a diversi livelli di autonomia, cooperazione e coordinamento e un sistema AI-based dedicato all’analisi e all’elaborazione dei dati.

Il lancio di Deep si inserisce nel percorso di consolidamento della strategia underwater di Fincantieri, “dove il Gruppo si distingue per la capacità di offrire soluzioni integrate ad alto valore aggiunto, grazie a una filiera industriale unica e a competenze trasversali riunite all’interno del Polo Tecnologico della Subacquea, che coordina tutte le attività legate ai sistemi civili, militari e dual use attraverso una regia unica. Grazie a questo approccio integrato, Fincantieri è in grado di garantire il presidio dei mercati e rispondere alle esigenze più complesse di clienti privati e istituzionali, consolidando il proprio ruolo pionieristico e di riferimento tecnologico e industriale nel panorama internazionale della subacquea”.

Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, dichiara: «Il lancio di Deep è la dimostrazione concreta della nostra capacità di spingere sempre più in profondità i confini dell’innovazione. Abbiamo oggi validato un sistema integrato di droni subacquei unmanned che rappresenta una soluzione innovativa e concreta al tema della protezione delle infrastrutture critiche utilizzando le migliori tecnologie disponibili. Questo risultato è frutto del lavoro di una filiera industriale d’eccellenza che ci consente di anticipare le esigenze del mercato e posizionarci per il futuro. Siamo orgogliosi di guidare tale trasformazione che contribuisce fattivamente al tema della sicurezza, della crescita, della competitività e della autonomia tecnologica del sistema Paese, oltre a proiettarci nella leadership globale nell’underwater economy».

Durante l’evento sono intervenuti il sottosegretario di Stato per la Difesa, Matteo Perego di Cremnago e l’amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero. Presenti il sindaco della Città della Spezia, Pierluigi Peracchini, in rappresentanza della Regione Liguria, il capo di gabinetto della Regione Liguria, Massimiliano Nannini, il capo di Stato maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Enrico Credendino, il presidente della Fondazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, Roberta Pinotti. Per Fincantieri, presenti il presidente, Biagio Mazzotta, il direttore della divisione Navi Militari, Eugenio Santagata, e l’executive vice president underwater, Gabriele Maria Cafaro.