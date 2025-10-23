Arpal anticipa la chiusura dell’allerta arancione:

Sul centro (Zona B) alle 15:00 di oggi , a seguire gialla fino alle 17:00

, a seguire gialla fino alle 17:00 Sul levante (Zona C) l’allerta chiude alle 18:00 di oggi , a seguire allerta gialla fino alle 19:00, sui bacini grandi fino alle 20:00

, a seguire allerta gialla fino alle 19:00, sui bacini grandi fino alle 20:00 Sui versanti padani di levante (zona E) l’allerta arancione chiude alle 18:00 , a seguire gialla fino alle 19:00

, a seguire gialla fino alle 19:00 Sul ponente (Zone A e D) l’allerta gialla chiuderà anticipatamente alle 15:00.

Nelle ultime due ore si è assistito allo sviluppo di una struttura lineare di celle temporalesche disposta da sud-ovest verso nord-est, che dal Mar Ligure ha raggiunto la costa del Tigullio e l’immediato entroterra con precipitazioni forti, localmente molto forti. La struttura è in lenta traslazione verso est. Le prime cumulate di rilievo si sono registrate sul centro levante: 45,5 mm/h a Cichero (Comune di San Colombano Certenoli), 30 mm/h ad Amborzasca (Comune di Santo Stefano d’Aveto). In risposta alle piogge dell’ultima ora, i livelli idrometrici sono in lieve crescita sul bacino dell’Entella, senza però attualmente prefigurare particolari criticità di deflusso.

La previsione

Dal mattino la configurazione di confluenza di venti meridionali, caldi e carichi di umidità, ha portato alla formazione di una struttura temporalesca lineare quasi stazionaria sul Mar Ligure, estesa in direzione nord-est fino al Levante ligure, associata a piogge di forte intensità. Nelle prossime ore si attende un deciso rinforzo del libeccio sul levante, mentre sul settore centrale l’ingresso di una ventilazione settentrionale al passaggio del fronte seccherà l’atmosfera a tutti i livelli: cesseranno così le precipitazioni.

I fenomeni

Oltre ai temporali “forti organizzati e stazionari” gli altri fenomeni rilevanti sono le raffiche di notevole intensità (raffica di 120 km/h a Casoni di Suvero, 80km/h a Borzonasca) e la mareggiata – caratterizzata da onda lunga e penetrante – che persisterà per tutta la giornata di domani su gran parte della costa ligure.

Sabato avremo ancora mareggiata residua sul levante e mare mosso sul centro ponente. Non si possono escludere grandinate e trombe marine.

Gli effetti

Le intensità di precipitazione potrebbero essere tali da causare effetti al suolo a cui prestare la massima attenzione: dall’inevitabile allagamento di sedi stradali e sottopassi a risposte repentine dei torrenti, con innalzamenti rapidi e possibili esondazioni.

Qui la criticitàidro e qui l’avviso di vigilanza.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/

Per consultare l’andamento del meteo con i dati in tempo reale https://omirl.regione.liguria.it/ (da pc) e la app Meteo3R (da cellulare).