Sono aperte, fino al 7 novembre 2025, le iscrizioni ai nuovi percorsi formativi proposti da Its Turismo Liguria, l’Istituto Tecnologico Superiore per formare i professionisti del futuro: due percorsi per manager del comparto turistico, tra hotellerie e food&beverage, entrambi completamente gratuiti.

La figura del manager a tutto tondo è una delle professioni più richieste, soprattutto in ambito turistico-ricettivo. Su queste basi Its Turismo Liguria ha modulato due nuovi corsi, in partenza, per il biennio 2025/2027. Capacità manageriali, gestione della struttura e del personale ma anche profonda conoscenza del territorio e dei suoi stakeholder sono le chiavi di lettura che l’Istituto tecnologico superiore regionale ha applicato nell’ideazione e progettazione di queste nuove proposte: una dedicata al comparto turistico ricettivo in struttura, con un corso specifico per creare figure manageriali che possano avere un quadro completo del mondo dell’ hotellerie dal punto di vista amministrativo e gestionale; la seconda, ancora più votata all’accoglienza diretta, con una struttura formativa apposita per creare i manager del settore food & beverage del futuro.

Come dalla sua fondazione nel 2022, l’Its Turismo, tra i più giovani Its presenti sul territorio ligure, conta un team di progettazione dei corsi interamente costituito da professionisti e rappresentanti delle categorie turistiche, così da avere sempre ben chiaro l’obiettivo finale: creare figure in grado di entrare immediatamente nel mondo del lavoro, con capacità pratiche, mirate, innovative e versatili. Infatti, i corsi di Its Turismo Liguria sono studiati affinchè la domanda del mondo accommodation incontri perfettamente l’offerta di giovani formati: i percorsi hanno durata biennale, per un totale di 1800 ore di formazione, di cui 800 ore svolte direttamente in aziende selezionate del settore, con formatori e docenti provenienti direttamente dal settore turistico. Un’opportunità formativa concreta e professionalizzante, pensata per preparare figure tecniche altamente specializzate, pronte ad affrontare le sfide del turismo contemporaneo e formate, a loro volta, da professionisti del settore.

Al termine dei corsi, i partecipanti conseguiranno un diploma di specializzazione tecnica superiore per le tecnologie applicate, riconosciuto a livello nazionale e corrispondente al quinto livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).

I corsi sono completamente gratuiti, finanziati da Regione Liguria, Fse e Pnrr e le iscrizioni sono aperte a tutto il territorio, non soltanto ligure: gli studenti fuori sede avranno un tutoraggio dedicato al fine di trovare sistemazioni adeguate per il periodo in corso. Stessa organizzazione, poi, viene strutturata per agevolare gli studenti in stage idonei, fin dal primo anno di insegnamento.

Al concludersi del primo ciclo di percorsi, iniziati nel 2022 e dedicati al marketing, la percentuale di studenti occupati è pari al 90%.

Il 7 novembre è la data ultima per iscriversi ai due nuovi corsi destinati al management turistico ed enogastronomico. Di seguito i due percorsi dettagliati:

Food & Beverage Manager – finanziato dal Programma Regionale Fondo Sociale Europeo + 2021-2027 Priorità 2 – Istruzione e Formazione – Obiettivo Specifico 4.6 (OS f) _ Il profilo in uscita è quello di un tecnico specializzato che troverà impiego nella gestione dei servizi di accoglienza di attività ristorative. Il percorso formativo prevede la preparazione di una figura esperta nei processi di ristorazione, con una solida conoscenza delle specificità del territorio ligure. Questa figura sarà in grado di valutare il potenziale dell’offerta enogastronomica locale, promuovendone la valorizzazione in chiave contemporanea. Oltre alle competenze tecniche legate al servizio, si richiederanno abilità specifiche in sommellerie, bartending e caffetteria, per offrire un’esperienza completa e qualificata al cliente. Il profilo sarà ulteriormente arricchito da competenze imprenditoriali, con particolare attenzione al marketing, alla promozione del territorio e alla gestione delle risorse umane. L’obiettivo è formare un professionista capace di coniugare tradizione e innovazione, capace di valorizzare le eccellenze locali attraverso una gestione efficace e sostenibile dell’attività ristorativa.

Esperto di Gestione delle Strutture Turistico-Ricettive –finanziato dall’Unione europea – Next Generation Eu (Pnrr). Il profilo in uscita integra competenze in marketing e promozione del territorio, pianificando e organizzando strategie di commercializzazione anche attraverso strumenti di AI e one-to-one marketing. Sa customizzare l’offerta, definendo strategie di fidelizzazione e customer satisfaction. Analizza il mercato turistico in termini di domanda e concorrenza, pianificando il posizionamento dell’impresa. Coordina la qualità dei servizi, i rapporti con fornitori e clienti interni/esterni e gestisce le risorse umane. Definisce strategie di revenue management e partecipa ai processi amministrativo-contabili. Il legame col territorio si esprime nella valorizzazione dell’offerta locale, nel monitoraggio del potenziale turistico e nella costruzione di esperienze personalizzate e sostenibili, in rete con l’ecosistema ospitale regionale.

Per presentare domanda di iscrizione e consultare tutte le informazioni – requisiti, programma formativo, modalità di candidatura e link diretto al portale ministeriale – è possibile visitare il sito ufficiale: www.itsturismoliguria.it.

Per ulteriori richieste o chiarimenti, sono disponibili tutti i contatti sul sito.