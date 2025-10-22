Riccitelli Bus, società che gestisce in appalto il servizio di trasporto pubblico nelle aree collinari e frazionali del comprensorio del Tigullio, taglierà numerose corse giornaliere attualmente previste. Lo spiega il Comune di Rapallo attraverso una nota.

“Si tratta di una decisione assunta in piena autonomia dall’azienda appaltatrice che riguarda tutti i Comuni serviti dalla ditta, senza alcun coinvolgimento né responsabilità da parte del Comune di Rapallo, che non dispone di competenze dirette nella gestione o nella pianificazione del servizio in questione”.

L’amministrazione comunale ha già chiesto chiarimenti formali alla società e agli enti competenti per comprendere le motivazioni alla base di questa scelta e verificare eventuali soluzioni alternative che possano limitare i disagi per i cittadini, in particolare per i residenti delle frazioni e delle zone collinari, maggiormente penalizzati da questa riduzione del servizio.

«Il Comune non ha alcun ruolo decisionale in questa vicenda – sottolinea il consigliere con incarico ai trasporti Gerolamo Giudice – Ci siamo subito attivati per chiedere spiegazioni e per tutelare le esigenze dei residenti, che non possono e non devono subire le conseguenze di decisioni prese altrove».