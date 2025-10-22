Allerta meteo temporali e piogge diffuse in Liguria per domani, giovedì 23 ottobre. Arpal comunica che l’allerta sarà arancione dalle 10 alle 18 sul centro levante (zone B-C-E, con i bacini grandi di C fino alle 20), preceduta da una fase di allerta gialla dalle 8 alle 10 e gialla dalle 8 alle 15 sul centro ponente (zone A-D).

Il sistema perturbato atlantico che ci interesserà domani è stato chiamato “Benjamin” da Meteo France: sarà pilotato da una zona depressionaria situata a nord della Francia, e da un minimo secondario a ridosso delle Alpi. Il fronte vero e proprio attraverserà la Liguria a partire dalle ore centrali di domani, giovedì 23 ottobre, con una fase prefrontale “breve ma intensa”: protagonisti i venti di burrasca e burrasca forte da sud/sud ovest che accompagneranno temporali anche intensi in spostamento lento e favoriranno un deciso aumento del moto ondoso.

La previsione

Dal mattino la configurazione di confluenza di venti meridionali, caldi e carichi di umidità, appare favorevole alla formazione di una struttura temporalesca lineare quasi stazionaria, associata a piogge di forte intensità, orientata da Sud-Ovest a nod-est. Passate le ore centrali si osserverà un deciso rinforzo del libeccio mentre sul settore centrale l’ingresso di una ventilazione settentrionale al passaggio del fronte seccherà l’atmosfera a tutti i livelli: cesseranno così le precipitazioni.

I fenomeni

Oltre ai temporali “forti organizzati e stazionari”, capaci di produrre intensità orarie superiori ai 50 mm e fulminazioni, gli altri fenomeni saranno i colpi di vento di notevole intensità e la mareggiata prolungata fino alle prime ore di sabato; avremo periodo di 10 secondi, con onda lunga e penetrante a partire dalla notte. Non si possono escludere grandinate e trombe marine.

Gli effetti

La fase temporalesca più intensa dovrebbe durare solo qualche ora, ma più che sufficiente per avere impatti molto gravi al suolo. Le intensità di precipitazione (superiori ai 50mm/1h) saranno tali da poter causare effetti al suolo a cui prestare la massima attenzione: dall’inevitabile allagamento di sedi stradali e sottopassi a risposte repentine dei torrenti, con innalzamenti rapidi e possibili esondazioni.

Altrettanto violenti i colpi di vento, con raffiche superiori ai 100 km/h, e la mareggiata, con un intervallo di tempo di oltre dieci secondi fra un’onda e l’altra.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito

Per consultare l’andamento del meteo con i dati in tempo reale https://omirl.regione.liguria.it/ (da pc) e la app METEO3R (da cellulare).