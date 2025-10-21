Poste Italiane ricerca in provincia di Genova candidati motivati a intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari. L’opportunità è rivolta a laureati o laureandi, preferibilmente in discipline economiche, giuridiche o finanziarie, con spiccata attitudine relazionale, capacità di comunicazione e orientamento al risultato. Costituiscono requisiti preferenziali la conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, delle normative vigenti in materia e un forte interesse per il settore degli investimenti e della consulenza.

Le risorse selezionate parteciperanno a un percorso formativo dedicato, finalizzato all’acquisizione di competenze tecnico-specialistiche e all’inserimento in un ambiente dinamico e meritocratico, con reali possibilità di crescita professionale per poi confrontarsi direttamente con il lavoro in ufficio postale. I consulenti finanziari di Poste Italiane rappresentano una rete di professionisti con competenze tecniche e commerciali in grado di assistere il cliente nelle sue scelte e offrire il prodotto più adatto alle sue esigenze all’interno di uffici postali che diventano sempre più spazi dedicati alla relazione, focalizzati sulla creazione di un rapporto di fidelizzazione del cliente.

È possibile inviare la propria candidatura entro il 3 novembre accedendo al sito posteitaliane.it, nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte” in cui sono indicati i requisiti per partecipare alla selezione.

Poste Italiane è anche alla ricerca di portalettere da inserire con contratto a tempo determinato in tutta la Liguria.