Giovedì 23 ottobre alle 16 inaugura a Savona il nuovo Centro per la Famiglia, uno spazio gratuito dedicato all’ascolto, all’accompagnamento e al sostegno di tutte le famiglie, in ogni fase della loro vita.

Il servizio, finanziato dal Fondo Nazionale Politiche per la Famiglia, è realizzato grazie alla coprogettazione tra gli Ambiti Territoriali Sociali n.7 Savonese e n.6 Bormide e un gruppo di Enti del Terzo Settore (Associazione Cresc.i Fondazione L’Ancora; cooperativa sociale L’Ancora Servizi; cooperativa sociale San Pio ScS; cooperativa sociale FreyJa), con capofila la Cooperativa Sociale Progetto Città.

Il Centro ha sede in via Sormano 24 rosso, in un immobile di Opere Sociali che l’ente ha concesso gratuitamente al Comune, ed è affiancato da un centro “satellite” a Carcare, in via del Collegio.

Il Centro per la Famiglia è un luogo aperto a genitori, bambini e professionisti, pensato per ascoltare, orientare e creare reti di supporto. Offre uno sportello di ascolto, servizi di consulenza psicologica e familiare, mediazione per la coppia, attività motorie ed espressive, laboratori per bambini e spazi di incontro tra famiglie.

Tra le attività proposte anche lo Yoga prenatale e postnatale e il Baby Pit Stop Unicef, uno spazio di allattamento e cambio pannolino che consente alle mamme, come già accade in quello ricavato nell’atrio del Comune, di allattare in un ambiente accogliente e riservato.

L’assessore ai Servizi sociali Riccardo Viaggi commenta: «Il Centro per la Famiglia rappresenterà un punto di riferimento per la genitorialità e un luogo dove costruire relazioni, condividere esperienze e ricevere supporto qualificato. Con questo progetto di rete valorizziamo le competenze dei nostri servizi e del Terzo Settore. È un passo importante per rafforzare la coesione sociale e sostenere i genitori nel loro ruolo educativo».

Il servizio è rivolto alle famiglie dei Comuni appartenenti ai due Ambiti territoriali Sociali (il 6 e il 7), con l’obiettivo di integrare gli interventi sociali, educativi e sanitari già presenti sul territorio.

Informazioni per il pubblico:

savonese@centro-famiglia.it – bormide@centro-famiglia.it

tel. 388 1612722 – 393 3539330

Savona, via Sormano 24-26 rosso | Carcare, via del Collegio

Facebook: Centro per la famiglia – savonese e bormide