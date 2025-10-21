Apertura in rialzo per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,36% a 42.547 punti. Nel listino principale corrono i bancari: Bper sfonda quota 10 euro ad azione (+6,02%), Popolare di Sondrio +5,72%, Unipol +2,46%. In calo Moncler (-0,86%) e Diasorin (-0,47%).

Apertura positiva anche per le principali Borse europee. Parigi (+0,04% a 8.209 punti) appare cauta , mentre Londra (+0,26% a 9.428 punti) e Francoforte (+0,21% a 24.310 punti) sono più toniche.

Borse positive in Asia in concomitanza con il calo del dollaro in vista dell’inflazione Usa attesa per venerdì prossimo 24 ottobre. Tokyo ha guadagnato lo 0,27%.

Oggi sono attesi alcuni dati Usa: le scorte di magazzino, l’indice predittivo e le scorte preliminari di greggio secondo l’Api.

Prezzo del petrolio poco mosso: il Wti con consegna a novembre passa di mano a 57,60 dollari al barile con una crescita dello 0,14% mentre il Brent con consegna a dicembre è scambiato a 61,04 dollari al barile con un aumento dello 0,05%.

Prezzo dell’oro in calo: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 4.319,8200 dollari con una flessione dello 0,84% mentre l’oro con consegna a dicembre (Comex) è scambiato a 4.340,20 dollari con una riduzione dello 0,44%.

Nei cambi euro poco mosso sul dollaro e in rialzo sullo yen: è scambiato a 1,1627 dollari con un calo dello 0,13% e a 176,1500 yen con un aumento dello 0,38%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco segna 80 punti base (+0,87%), il rendimento è a +3,36%.