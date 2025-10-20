Dal 24 al 26 ottobre, Rapallo ospiterà sul lungomare Vittorio Veneto i Mercati Internazionali per scoprire l’artigianato tradizionale, il cibo e i prodotti tipici provenienti da tutta l’Europa.

Grazie a un lavoro in sinergia tra Ascom Rapallo e Zoagli e Civ, Regioni d’Europa e Comune di Rapallo sarà possibile assaporare i sapori autentici dei Paesi europei: da delizie culinarie internazionali a prelibatezze artigianali, ogni stand è un viaggio attraverso le regioni del vecchio continente.

Non solo cibo, ma anche arte e mestieri con il meglio dell’artigianato europeo. Ai Mercati Internazionali di Rapallo si potranno ammirare i tesori unici provenienti da tutta Europa, creazioni artigianali uniche, dalle ceramiche ai gioielli, dai tessuti alle sculture.

Dettagli dell’evento

Quando: 24 ottobre – 26 ottobre, dalle 9:00 alle 24:00

Dove: Lungomare Vittorio Veneto, Rapallo (Ge)