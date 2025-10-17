A seguito di indiscrezioni sull’ipotetica cessione della Business Unit Automazione, Uilm Liguria ha chiesto un incontro chiarificatore a Leonardo, in cui la società ha smentito la messa in vendita.

«L’azienda ha posto un punto fermo, smentendo la messa in vendita di Automazione. Durante l’incontro, l’azienda ha inoltre ribadito quanto già delineato il 17 settembre: un piano di crescita per il 2025 rispetto al 2024 di tutti gli indicatori economici, che include una linea di sviluppo per i prodotti, l’accesso a nuovi mercati e nuove assunzioni» spiega Antonio Apa, coordinatore Uilm Liguria.

«In questo contesto, Leonardo ha evidenziato che cercherà di potenziare Automazione attraverso collaborazioni mirate, allo scopo di raggiungere obiettivi quali l’aumento del fatturato, l’accesso a nuovi mercati e la riduzione dei costi».

«La Uilm ha espresso apprezzamento per il fatto che le consolidate relazioni industriali con Leonardo non vengano meno e per la smentita della cessione della società. Ha anche accolto positivamente la possibilità di potenziare ulteriormente la Business Unit. Siamo soddisfatti che le giuste preoccupazioni delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori vengano meno a seguito delle rassicurazioni fornite da Leonardo», dice Apa.