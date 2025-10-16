Rina si è aggiudicato un contratto con Petronas Ccs Ventures Sdn. Bhd. – società interamente controllata di Petroliam Nasional Berhad – per un innovativo progetto di carbon capture and storage in Malesia. In particolare, Rina si occuperà delle attività di front-end engineering design per le infrastrutture del terminale onshore di ricezione di CO₂ dell’hub di Kuantan, nel sud del Paese.

L’incarico comprende le attività di ingegneria necessarie a definire gli aspetti tecnici ed economici propedeutici alla fase di dettaglio ed esecutiva del progetto ed è stato assegnato a Rina a seguito del positivo completamento, nel 2024, dei servizi di pre-feed (la fase di sviluppo in cui vengono identificate le esigenze tecniche e funzionali e definiti i concetti ingegneristici principali). Rina fornirà supporto e consulenza per il principale progetto per la carbon capture and storage della Malesia grazie alle competenze di un team globale di oltre 6.600 professionisti, laboratori per test avanzati sui materiali e valutazioni di asset integrity e si concentrerà sulla selezione delle tecnologie e sulla progettazione dei sistemi, secondo criteri di sicurezza ed efficienza.

Il terminale di Kuantan è progettato per ricevere CO₂, che sarà successivamente trasportata e stoccata in depositi geologici offshore, da diversi emettitori industriali nazionali e internazionali. In generale, l’hub sarà parte di una delle infrastrutture a basse emissioni più avanzate del Sud-Est asiatico, consolidando il ruolo della Malesia come leader regionale nel settore carbon capture and storage.

(Foto, credit: kodda)