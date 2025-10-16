Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Bper Banca: 9,396 (+1,73%), apertura a 9,25 euro
Centrale del Latte d’Italia: 3,92 (+0,51%), apertura a 3,90 euro
Circle: 8,70 (+2,11%), apertura a 8,58 euro
EdgeLab: 6,28 (-2,18%), apertura a 6,32 euro
EdiliziAcrobatica: 5,48 (+3,01%), apertura a 5,30 euro
Erg: 22,48 (+0,27%), apertura a 22,28 euro
Fincantieri: 23,24 (+1,48%), apertura a 22,74 euro
Gismondi 1754: (+0,00%)
Iren: 2,71 (+0,82%), apertura a 2,70 euro
Leonardo: 50,80 (+1,24%), apertura a 49,52 euro
Maps: 3,32 (+0,61%), apertura a 3,27 euro
Orsero: 18,10 (+0,11%), apertura a 18,06 euro
Racing Force: 4,88 (+2,74%), apertura a 4,72 euro
Redelfi: 9,64 (+12,22%), apertura a 8,98 euro
Sanlorenzo: 34,10 (+0,00%), apertura a 34,10 euro
