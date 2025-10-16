Liguri in Borsa: giornata positiva, vola Redelfi (+12,22%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 9,396 (+1,73%), apertura a 9,25 euro Centrale del Latte d’Italia: 3,92 (+0,51%), apertura a 3,90 euro Circle: 8,70 (+2,11%), apertura a 8,58 euro EdgeLab: 6,28 (-2,18%), apertura a 6,32 euro EdiliziAcrobatica: 5,48 (+3,01%), apertura a 5,30 euro Erg: 22,48 (+0,27%), apertura a 22,28 euro Fincantieri: 23,24 (+1,48%), apertura a 22,74 euro Gismondi 1754: (+0,00%) Iren: 2,71 (+0,82%), apertura a 2,70 euro Leonardo: 50,80 (+1,24%), apertura a 49,52 euro Maps: 3,32 (+0,61%), apertura a 3,27 euro Orsero: 18,10 (+0,11%), apertura a 18,06 euro Racing Force: 4,88 (+2,74%), apertura a 4,72 euro Redelfi: 9,64 (+12,22%), apertura a 8,98 euro Sanlorenzo: 34,10 (+0,00%), apertura a 34,10 euro