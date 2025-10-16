Adsp del Mare Ligure Occidentale autorizza Terrna a procedere nell’elettrificazione delle banchine nel porto di Genova. Il Comitato di gestione dell’Adsp ha autorizzato gli interventi di Terna spa per la realizzazione di impianti funzionali all’elettrificazione delle banchine del porto passeggeri di Genova dove in cantiere sono attualmente in corso i lavori per la costruzione del basamento che sopporterà i carichi dei quadri elettrici, mentre prosegue in stabilimento la prefabbricazione della cabina elettrica che verrà posata e testata entro dicembre 2025.

L’impianto, che entrerà in funzione nei primi mesi del 2026, consentirà alle navi da crociera, e successivamente ai traghetti, di spegnere i motori in porto e alimentarsi attraverso la rete elettrica, mitigando drasticamente gli impatti delle attività portuali sul vicino contesto urbano.

Nell’ambito dello scalo di Genova Pra’, è stata deliberata in favore di Nuovo Borgo Terminal la concessione di 8.725,71 mq per stoccaggio e movimentazione container e ulteriori 326,00 mq a uso della viabilità, con durata pari a un anno.

Il Comitato ha inoltre autorizzato l’utilizzo degli spazi di Ponte Parodi per ospitare l’annuale Winter Park fino all’8 febbraio 2026.

.