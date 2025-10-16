Borse europee positive con gli investitori che cercano di capire l’evoluzione delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. La migliore è Parigi che chiude in rialzo dell’1,38%, Madrid termina la giornata a +0,48%, Francoforte segna +0,38%, fiacca Londra con un modesto +0,12%. Giornata positiva anche per la Borsa di Milano con l’Ftse Mib che archivia la seduta a 42.374,18 punti, in rialzo del +1,12%.

Spread Btp/Bund

Spread a 87 punti base (in calo di 2 punti base rispetto al valore precedente). Il rendimento del Btp decennale è al 3,35%.

Piazza Affari

A Milano brillanti Telecom Italia (+5,76%) e Campari (+5,70%). Guadagni anche per Interpump (+3,03%) e A2A (+2,41%). I più forti ribassi si sono verificati su Buzzi che ha archiviato la seduta a -1,70%; Saipem in ribasso dell’1,35% e Generali Assicurazioni cede l’1,09%.

Valute

L’euro/dollaro Usa sale leggermente a 1,167. L’oro ancora in rialzo (+1,47%) raggiunge i 4.270,3 dollari l’oncia.

Energia

In calo il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che cede l’1,40% e continua a trattare a 57,93 dollari per barile.