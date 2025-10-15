La Germania ha definito con Airbus il nuovo ordine per l’acquisto di 20 nuovi caccia Eurofighter la cui consegna è prevista a partire dal 2031 e sarà completata nel 2034. Lo annuncia una nota di Airbus precisando che l’assembleggio avverrà nel suo impianto di Manching, vicino a Monaco di Baviera. I nuovi velivoli sostituiranno parte della flotta dei Panavia Tornado della Luftwaffe, prossima al ritiro.

Il consorzio Eurofighter è composto da Airbus, Bae Systems e Leonardo.

L’ordine tedesco arriva dopo le recenti commesse firmate a fine 2024 da Spagna (25 velivoli) e Italia (24 velivoli) Leonardo realizza circa il 36% del valore dell’intero programma con un ruolo chiave nella componente aeronautica ed elettronica. Il programma impegna circa 100 mila persone nelle quattro nazioni partner, di cui 20 mila in Italia (tra occupazione diretta, indiretta e indotta). Per il Typhoon lavorano oltre 400 fornitori, 200 dei quali italiani.