Borse europee in ribasso, tranne Parigi (+1,99%), spinta dalla prospettiva che il nuovo governo di Sébastien Lecornu domani possa ottenere la fiducia dell’Assemblea Nazionale grazie al sostegno dei socialisti e dal buon andamento dei titoli del lusso in scia all’ottima trimestrale pubblicata dal gruppo francese Lvmh. Milano segna -0,40%, Madrid -0,1%, Francoforte -0,23%, Londra -0,30%.
Spread Btp/Bund
Spread Btp/Bund a 81 punti (variazione -0,64%, rendimento Btp 10 anni +3,37%, rendimento Bund 10 anni +2,56%).
Piazza Affari
A Milano volano Moncler (+7,77%) e in generale il settore del lusso. Corre anche Stellantis (+3,21%) dopo l’annuncio di un investimento da 13 miliardi di dollari negli Usa. Tonfo di Nexi (-5,45%) e Leonardo (-4,20%).
Valute
L’euro/dollaro Usa sale a 1,164. L’oro (+1,15%), raggiunge 4.190,1 dollari l’oncia.
Energia
Moderato calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), a 58,45 dollari per barile.
