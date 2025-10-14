Oltre 40 produttori protagonisti in un percorso di degustazioni che celebra non solo i migliori vini liguri, ma anche le birre artigianali e i distillati locali. Domenica 19 ottobre via della Repubblica a Camogli ospiterà la seconda edizione di “Marêa – è festa del vino”, un evento unico dedicato ai sapori e ai profumi della tradizione vinicola e artigianale ligure. Dalle 11 alle 18, i visitatori avranno così l’opportunità di scoprire le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Marêa è il risultato di una sinergia tra diverse persone che hanno dato vita ad un’associazione: Reixe Aps, con il supporto attivo del Comune di Camogli e il patrocinio di Città Metropolitana di Genova, Giovani Confcommercio Genova e Pro Loco Camogli. Tra gli sponsor Revello, Triple “A”, U Caruggiu, Bozzo Manlio 1982, Nude glass, Talent Garden Genova e Istituto Alberghiero “Marco Polo”. Il tutto unito alla partecipazione delle attività locali che contribuiranno a creare un’atmosfera accogliente e festosa lungo la via.

«Siamo entusiasti di portare a Camogli il meglio delle nostre tradizioni – dai vini ai distillati – e di offrire ai visitatori un’occasione irripetibile per conoscere e apprezzare le eccellenze enogastronomiche liguri – spiega Enrico Massone, uno degli organizzatori -. Questo evento è frutto della collaborazione tra persone e realtà locali che condividono l’amore per il territorio non è solo una festa del vino, ma della comunità».

«Dopo il grande successo dello scorso anno – dichiara Emanuela Caneva, assessore al Turismo del Comune di Camogli – l’amministrazione ha voluto supportare Marea con un importante evento collaterale che si terrà sabato sera alle ore 21 all’ oratorio SS Prospero e Caterina “Io sono il mio lavoro. Storie di uomini e di vini” di e con Pino Petruzzelli e Gianluca Campi alla fisarmonica; l’obiettivo è quello di fare crescere questa manifestazione interessante con iniziative diverse legate allo stesso tema: vogliamo stimolare non solo il comparto commerciale e promozionale ma anche quello culturale per proporre diverse occasioni di avvicinarsi ed immergersi a tutto tondo nel nostro territorio».

La Liguria, pur essendo una delle regioni vinicole più piccole d’Italia, con circa 1.500 ettari di vigneti, è conosciuta per la qualità dei suoi vini, tra cui spiccano le denominazioni doc come Colli di Luni, Cinque Terre e Riviera Ligure di Ponente. Protagonisti dell’evento non saranno solo i produttori liguri: a Marea ci saranno anche alcuni “amici da fuori regione”, ospiti speciali che arricchiranno il percorso enologico con le loro etichette e la loro presenza. Un’occasione di scambio, confronto e condivisione tra territori, nel segno dell’amicizia e della qualità. Via della Repubblica si animerà per l’occasione con stand, banchetti, musica dal vivo, prodotti tipici e piccole sorprese.

«Dopo il grande successo della prima edizione – dice Daniele Pallavicini, presidente Giovani Confcommercio Genova – era doveroso per noi tornare a sostenere Marea. Crediamo che iniziative come questa, che danno spazio a imprese e produzioni di qualità e interpretano in modo originale la promozione del territorio, siano fondamentali per l’economia e per la comunità. Il nostro impegno continuerà a sostenerle con convinzione».

«Talent Garden Genova è orgogliosa di sostenere un progetto così significativo per il territorio – ha aggiunto Alessandro Cricchio, ceo di Talent Garden Genova e residente di via della repubblica – Questo festival nasce dalla visione e dall’energia di giovani imprenditori che vogliono portare una ventata di innovazione nella loro amata Camogli: una vera startup di territorio, proprio come le oltre 200 realtà che ogni giorno danno vita al nostro campus ai Giardini Baltimora».

Come funziona

Con un biglietto dal costo di 20 euro, i partecipanti riceveranno un bicchiere omaggio e potranno accedere senza limiti alle degustazioni offerte dalle cantine, birrifici e distillerie presenti. L’evento non si limita ai vini, ma amplia l’esperienza a tutta la gamma di prodotti artigianali che rendono la Liguria un territorio unico nel suo genere.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale marea-camogli.it o seguire l’evento sui canali social Instagram (@marea_festadelvino) e Facebook (Marêa – festa del vino).