Le Borse europee hanno chiuso deboli pur avendo recuperato nel pomeriggio le pesanti perdite accusate nella prima parte della seduta. A risollevare i listini è stata, poco dopo le 15.20, la dichiarazione del premier francese Sébastien Lecornu «Proporrò di sospendere la riforma delle pensioni fino alla prossima elezione presidenziale». Era una delle condizioni poste dai socialisti per non fare cadere il suo governo. Giovedì verranno votate le mozioni di censura presentate ieri dal Rassemblement national di Marine Le Pen e dalla France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, che senza i 69 voti dei socialisti non raggiungeranno i 289 necessari per far cadere il governo. Ora Lecornu dovrà fare approvare la legge di bilancio entro il 31 dicembre, ma con il consenso dei socialisti dovrebbe riuscirci. Effetto positivo sulle Borse europee hanno avuto i risultati record del terzo trimestre delle banche americane. Resta comunque la preoccupazione per il nuovo scontrp tensione commerciale tra Usa e Cina. Milano segna -0,22, Madrid +0,29%, Parigi -0,18%, Londra +0,1%, Francoforte -0,62%.

Spread Btp/Bund

Spread Btp/Bund a 82 punti (variazione -1,10%, rendimento Btp 10 anni +3,42%, rendimento Bund 10 anni +2,60%).

Piazza Affari

A Milano vistosa flessione dei titoli di Stellantis (-4,78%) e Amplifon (-4,47%), penalizzate dai giudizi negativi degli analisti. Giornaqta negativa per le banche, su cui pesano indiscrezioni sulle misure allo studio del governo nell’ambito della Legge di Bilancio. Svetta Generali (+2,32%).

Valute

L’euro sale a 1,1591 dollari da 1,1570 ieri in chiusura e vale 176,01 yen (da 176,33), il rapporto dollaro/yen è a 151,84 (da 152,46). Il perdurare dell’avversione al rischio favoriosce i beni rifugio e l’oro spot sale dello 0,67% 4.138 dollari l’oncia dopo aver toccato un nuovo massimo a 4.179.

Energia

Scende il prezzo del petrolio: il future novembre del Wti perde l’1,95% a 58,33 dollari al barile e la consegna di dicembre del Brent cede il 2,1% a 61,98 dollari. In calo del’1,4% a 31,9 euro al megawattora il gas naturale ad Amsterdam.