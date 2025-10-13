Fratelli Cosulich ha varato nei giorni scorsi la nave Maya Cosulich, la prima chemical bunker tanker al mondo alimentata a metanolo (IMO II). La cerimonia si è svolta in Cina, nei cantieri Taizhou Maple Leaf Shipyard.

Progettata da SeaTech Solutions International Pte Ltd, la Maya Cosulich è dotata di propulsione diesel-elettrica, sistemi di accumulo a batteria e due mass flow meters. Completamente conforme agli standard per il bunkeraggio di metanolo dell’Autorità marittima e portuale di Singapore (Mpa), rappresenterà un nuovo punto di riferimento per la fornitura sicura ed efficiente di combustibili marini alternativi nella regione.

Una volta giunta a Singapore, prevista entro la fine del 2025, la Maya Cosulich entrerà in servizio sotto contratto a time charter con Tfg Marine, diventando così la prima nave bunker a doppia alimentazione a metanolo a operare nel porto di Singapore.

«La consegna della Maya Cosulich è un’ottima notizia per Tfg Marine e per il mercato del bunkeraggio di Singapore. Il suo ingresso nella nostra flotta rafforza ulteriormente la nostra capacità di offrire ai clienti una fornitura affidabile e trasparente di combustibili marini, sostenendo al contempo la transizione del settore verso alternative a basse emissioni di carbonio», ha dichiarato Kenneth Dam, head of Bunkering di Tfg Marine.

«La Maya Cosulich rappresenta il nostro impegno verso l’innovazione e la collaborazione nella transizione energetica. Insieme a Tfg Marine e ai nostri partner, stiamo dimostrando che le soluzioni sostenibili possono andare di pari passo con l’eccellenza operativa. Questa nave non è solo un nuovo ingresso nella nostra flotta, ma un simbolo della nostra visione per il futuro del bunkering a Singapore e oltre», ha aggiunto Guido Cardullo, head of Marine Energy del Gruppo Fratelli Cosulich.

Il progetto Maya Cosulich rappresenta il risultato di una collaborazione avviata nel 2023 tra il Gruppo Fratelli Cosulich, Tfg Marine, l’Autorità marittima e portuale di Singapore e partner tecnici e cantieristici, a testimonianza di un impegno condiviso verso lo sviluppo di soluzioni marine a basse emissioni e combustibili alternativi.