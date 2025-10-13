Da oggi, lunedì 13 ottobre, è ufficialmente aperto il bando regionale per l’erogazione dei “Voucher Centri Estivi 2025”, la misura con cui Regione Liguria rinnova anche quest’anno il proprio impegno a sostegno delle famiglie e del benessere dei minori. Il contributo, finanziato con uno stanziamento complessivo di 2 milioni di euro, consente di ottenere un rimborso economico retroattivo per le spese sostenute nel corso dell’estate per la frequenza di centri estivi e attività analoghe, svolte tra l’11 giugno e il 12 settembre 2025.

«Grazie ai voucher per i centri estivi garantiamo ai più giovani occasioni di crescita, socialità e divertimento, offrendo allo stesso tempo un aiuto tangibile ai genitori nel conciliare i tempi di lavoro e famiglia – ricordano l’assessore alla Tutela dell’Infanzia Simona Ferro e l’assessore alla Programmazione Fse Marco Scajola – Si tratta di un intervento concreto, che risponde a bisogni reali e si inserisce in una strategia più ampia di sostegno alle famiglie, insieme agli asili nido gratuiti, alle borse di studio scolastiche e alle altre misure pensate per costruire una Liguria sempre più inclusiva e attenta ai diritti dei bambini e dei ragazzi».

Il voucher settimanale è destinato alle famiglie liguri che hanno sostenuto i costi per la partecipazione dei propri figli a centri estivi, attività educative non formali, informali o ludico-ricreative (come attività in parchi, giardini o fattorie didattiche).

Il contributo è riconosciuto per un massimo di sei settimane con una frequenza minima di tre giorni settimanali, e varia in base all’indicatore Isee del nucleo familiare: fino a 90 euro a settimana per ciascun figlio con Isee fino a 15.000 euro; fino a 70 euro a settimana per ciascun figlio con Isee compreso tra 15.000,01 e 30.000 euro.

Come presentare domanda per il bando centri estivi 2025

Le domande di contributo possono essere presentate a partire da oggi, lunedì 13 ottobre, fino a venerdì 28 novembre 2025, a servizio già fruito, attraverso il portale Bandi online di Filse, soggetto attuatore della misura.

Le richieste saranno ammesse se conformi ai requisiti previsti, e l’erogazione avverrà direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente. La graduatoria sarà definita secondo il criterio dell’Isee più basso, e, a parità di valore, in base all’ordine cronologico di arrivo, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Tutte le informazioni, la modulistica e il supporto alla compilazione sono disponibili sui siti www.filse.it e bandifilse.regione.liguria.it/. Per chiarimenti è possibile contattare l’indirizzo e-mail infobandi@filse.it.