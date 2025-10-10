Edoardo Garrone è stato confermato presidente dell’Istituto Giannina Gaslini per un nuovo quinquennio. È arrivata la nomina ufficiale con il decreto del Presidente della Repubblica 09/10/25.

Già presidente dell’Istituto Giannina Gaslini nel quinquennio 2020-2025, il dottor Garrone è stato riconfermato alla guida dell’Ente. Imprenditore di successo è presidente del consiglio di amministrazione di Garmon spa (Holding del Gruppo Garrone-Mondini) e presidente del Gruppo Erg, tra i tanti prestigiosi incarichi ricoperti ricordiamo la presidenza del Sole 24 Ore e la vicepresidenza di Confindustria nazionale con Emma Marcegaglia.

Il suo impegno con l’Istituto Giannina Gaslini è iniziato nel 2015, quando fu eletto consigliere del consiglio di amministrazione per il quinquennio 2015-2020, assumendo poi la presidenza nel mandato successivo.

Nell’ambito del cosiddetto “Sistema Gaslini” Garrone è presidente di Gaslininsieme Ets, che si occupa di fundraising a favore dell’ospedale pediatrico, e consigliere di amministrazione nella Fondazione Gerolamo Gaslini.