A Gattorna, in val Fontanabuona, sabato 11 e domenica 12 ottobre si svolgerà la 39ma edizione della festa del fungo e sagra della ballotta. Fra le specialità, polenta con sugo di funghi, focaccia al formaggio, funghi fritti, frittelle e dolci di castagna. A tutti i partecipanti verranno offerti gratuitamente funghetti e ballotte. La manifestazione si svolgerà al coperto.

Sabato 11, a partire dalle ore 19, ci sarà l’apertura degli stand gastronomici e, dalle ore 21, si esibirà l’orchestra “Wiliam band” a ingresso libero e gratuito.

Domenica 12, dall’alba al tramonto, in paese ci sarà la fiera di merci varie. Alle ore 12 e alle ore 19 ci sarà l’apertura degli stand gastronomici; alle ore 15,30 e alle ore 21 si esibirà l’orchestra “Sabrina & Keomi band” a ingresso libero e gratuito.