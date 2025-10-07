La cooperativa genovese Agorà, con il programma “AttivaMente”, ha vinto il bando nazionale “Act” di Fondazione Unipolis – fondazione d’impresa del Gruppo Unipol – che ha come obiettivo realizzare una società più solidale, equa e coesa, sostenendo le persone più fragili nell’accesso alle opportunità, all’autonomia e ai diritti.

AttivaMente è tra i 5 progetti nazionali selezionati su oltre 740 candidati al bando “Act – aspirare. coinvolgere. trasformare 2025” che metteva a disposizione un finanziamento complessivo di 437.000 euro: il progetto della Cooperativa Agorà si è aggiudicato un contributo di 100.000 euro.

I progetti candidati alla seconda edizione del bando sono stati quasi duecento in più rispetto al 2024: un segnale della vitalità del mondo non profit e della crescente attenzione ai temi sociali. Al termine della valutazione, in base ai criteri indicati nel regolamento, il Comitato di presidenza della Fondazione ha individuato cinque iniziative, ciascuna delle quali riceverà un sostegno economico – differente a seconda della richiesta presentata in fase di candidatura, fino a un massimo di 100 mila euro – per un totale di 437 mila euro stanziati da Unipolis.

Il Bando Act conferma così il proprio ruolo di strumento concreto per dare forza a idee e pratiche di innovazione sociale, capaci di trasformare i territori e le comunità, sostenendo giovani, anziani, persone fragili e cittadini con background migratori.

Il progetto AttivaMente di Agorà

A Genova, la cooperativa Agorà Società Cooperativa Sociale realizza “AttivaMente”, un programma integrato di stimolazione motoria e cognitiva per un invecchiamento sano e attivo rivolto agli over 65.

Ginnastica dolce per prevenire le cadute, laboratori teatrali e gruppi di lettura per favorire momenti di socializzazione e di stimolo culturale, oltre a percorsi di memory training: sono solo alcune delle attività pensate per migliorare il benessere psicofisico degli anziani e rafforzarne la partecipazione sociale.

In due anni saranno coinvolti 400 anziani fragili, con ricadute positive anche su caregiver, famiglie e comunità locali. Il contributo economico sarà di 100.000 euro.

Le organizzazioni partner di Agorà sono: Associazione Auser Liguria e Genova Odv, Asd Unione Sportiva San Marziano Centro Socio-Assistenziale Sanitario Pegliese, Cus Genova Asd, Fondazione Teatro Il Sipario Strappato, Regione Liguria, Uildm Genova Odv – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare.