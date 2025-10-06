Questa mattina a palazzo civico della Spezia è stata presentata la web app Limes, uno strumento digitale innovativo per la valorizzazione del patrimonio culturale diffuso e promuovere il turismo lento e sostenibile.

La Spezia è capofila del progetto Ala, Area Ligure Apuana, che coinvolge oltre 60 Comuni e si propone come laboratorio di una nuova visione turistica basata sulla cooperazione tra territori, superando la frammentazione dell’offerta e promuovendo un racconto unitario, autentico e sostenibile.

«Con la rete dei Comuni che hanno aderito all’Area Ligure Apuana abbiamo dato il via ad un nuovo modello nazionale di promozione turistica integrata, capace di guardare oltre i confini territoriali del singolo Comune. – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Il progetto Limes è nato nell’ambito di Ala con l’obiettivo di offrire esperienze turistiche diversificate per tutto l’arco dell’anno, valorizzando il patrimonio artistico, storico, culturale, naturalistico dei 66 comuni aderenti e ampliando l’offerta turistica. Gli strumenti digitali che stiamo approntando saranno dunque un ulteriore valore aggiunto per la fruizione dei servizi e per dare risposte concrete ai numerosi turisti che, in numero sempre crescente, scelgono il nostro territorio allargato che abbraccia la provincia della Spezia, di Massa Carrara, della Lunigiana e della Garfagnana».

«La web app Limes – spiega l’assessore al turismo Maria Grazia Frijia − rappresenta un passo importante verso una fruizione più consapevole e coinvolgente del nostro patrimonio culturale. Grazie a questo strumento digitale, potremo valorizzare in modo integrato le bellezze del territorio, offrendo ai visitatori un’esperienza turistica innovativa e personalizzata. È un progetto che unisce tecnologia e promozione, in linea con la visione di un turismo sostenibile e intelligente».

La Spezia vuole diventare laboratorio di un nuovo modo di fare promozione turistica: non più concorrenza tra territori vicini, ma cooperazione e complementarità, per offrire al visitatore un racconto integrato e una permanenza più lunga, più ricca, più consapevole.

Grazie a questa visione condivisa, sono già nati progetti concreti che stanno dando forma a una nuova narrazione turistica dell’area vasta: “Limes”, finanziata dal ministero del Turismo, una piattaforma digitale per la valorizzazione del patrimonio culturale diffuso; “Ombre Imperiali”, un percorso culturale e teatrale immersivo che intreccia storia, territorio e narrazione contemporanea lungo le tracce della presenza napoleonica oltre a iniziative come la Borsa del Turismo Esperienziale (Bitesp).

La web app Limes

Limes è attualmente online in una versione preliminare con dieci strutture già inserite. Tuttavia, non è ancora accessibile al pubblico esterno: si tratta del primo step di un progetto più ampio che prevede l’ampliamento progressivo dei contenuti e delle funzionalità, in vista di un lancio ufficiale nei prossimi mesi.

La piattaforma digitale Limes nasce con l’obiettivo di connettere borghi, castelli, siti archeologici, musei e tradizioni popolari, offrendo un’esperienza turistica lenta, consapevole e destagionalizzata. Al centro vi è la Lunigiana storica, la ‘Terra dei 100 castelli’, che unisce Liguria e Toscana in un laboratorio di sviluppo intelligente e sostenibile.

La web app si fonda su quattro pilastri fondamentali:

– Intuitiva: mappe interattive e percorsi guidati;

– Chiara: schede sintetiche, immagini e icone intuitive;

– Informativa: contenuti storici, tecnici ed eventi aggiornati;

– Accessibile: progettata secondo gli standard di inclusione digitale.

Tra gli obiettivi strategici del progetto Limes:

– Valorizzazione integrata del patrimonio culturale;

– Digitalizzazione dell’offerta turistica;

– Distribuzione dei flussi verso l’entroterra;

– Promozione dell’imprenditoria giovanile;

– Posizionamento competitivo dell’Area Ligure Apuana sui mercati nazionali e internazionali.

La Spezia si prepara a presentare Limes al prossimo Ttg di Rimini, con la consapevolezza che il turismo del futuro richiede una visione d’insieme, capace di unire costa ed entroterra, tradizione e innovazione. Limes rappresenta un modello replicabile di cooperazione tra territori, candidando l’Area Ligure Apuana a diventare un nuovo polo turistico-culturale europeo.