Sarà un elettrolizzatore di Ansaldo Green Tech, società controllata da Ansaldo Energia, il cuore del nuovo impianto di produzione di idrogeno verde nell’area industriale di Tito Scalo, in provincia di Potenza. Il progetto, promosso da Pre srl, società del gruppo Grippo Investment, in partnership con Gm Engineering, pone le basi per la creazione della prima Hydrogen Valley della Basilicata, con l’obiettivo di favorire la decarbonizzazione e lo sviluppo di una filiera locale dell’idrogeno.

L’elettrolizzatore di Ansaldo Green Tech utilizza la tecnologia Aem (Anion Exchange Membrane – membrana a scambio anionico), caratterizzata da alta efficienza ed elevata flessibilità operativa. Progettato e costruito nell’ambito del progetto Ipcei, finanziato dall’Unione Europea con fondi del programma “NextGenerationEU”, l’impianto sarà assemblato presso la nuova linea produttiva in fase di realizzazione a Genova Campi. L’elettrolizzatore, da 1 MW di potenza, potrà produrre oltre 500 kg di idrogeno verde al giorno, con un consumo energetico ottimizzato e garantendo un elevato livello di purezza.

«Siamo orgogliosi di contribuire alla realizzazione della prima Hydrogen Valley della Basilicata in partnership con Pre srl − afferma Vittorio Olcese, amministratore delegato di Ansaldo Green Tech − questo accordo rappresenta un ulteriore riconoscimento della tecnologia Aem di Ansaldo Green Tech, focalizzata sull’efficienza e la flessibilità operativa».

«Con questo progetto intendiamo creare valore per il territorio della Basilicata e generare nuove opportunità occupazionali. L’idrogeno verde è una risorsa per il futuro e vogliamo essere tra i primi a investire nel settore. − commenta Giuseppe Nunzio Grippo, amministratore di Pre srl − siamo lieti di poter realizzare questo importante progetto con un’azienda italiana come Ansaldo, che unisce una lunga e solida storia con soluzioni tecnologiche di eccellenza».