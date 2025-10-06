Il Comune di Sarzana ha emanato un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la realizzazione di installazioni, addobbi e arredo urbano temporaneo in occasione del natale in città.

I soggetti interessati dovranno far pervenire all’indirizzo pec: protocollo.comune.sarzana@postecert.it fino e non oltre le ore 12 del giorno 16 ottobre 2025 un’istanza avente ad oggetto “Manifestazione di interesse all’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la realizzazione di installazioni, addobbi ed arredo urbano temporaneo in occasione del Natale in città”.

L’avviso, che rientra nella strategia dell’ente di organizzazione e calendarizzazione del sistema di promozione delle iniziative per evitare sovrapposizioni e duplicazioni, punta a conferire solidità al sistema di accoglienza cittadino, incentivando la valorizzazione del territorio e dell’economia locale ed è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione delle realtà associative e degli operatori economici in modo non vincolante per l’amministrazione comunale che si riserva di valutare, per ciascuna installazione ritenuta ammissibile, la successiva definizione delle eventuali modalità di affidamento (nel caso di acquisizione di beni e/o servizi) o di compartecipazione finanziaria per le installazioni che prevedono altre fonti di finanziamento.

L’avviso è rivolto a imprenditori singoli o associati, fondazioni, associazioni e cooperative sociali, in possesso di partita Iva e documento di regolarità contributiva o dichiarazione di esenzione qualora non assoggettati alla vigente normativa.

Nella proposta i soggetti interessati dovranno proporre progetti di installazioni di arredo urbano temporaneo nel periodo natalizio fino alle prime ricorrenze dell’anno 2026. Le aree pubbliche interessate dovranno essere preferibilmente quelle pedonali ed escluse alla circolazione veicolare, salvo eventuali deroghe motivate da specifiche esigenze. Per eventuali informazioni o precisazioni è possibile contattare l’Ufficio Marketing territoriale e Cultura del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Per info: Tel. 0187 614268 – e-mail: andrea.cargiolli@comune.sarzana.sp.it.

Il bando con il dettaglio dei luoghi e delle istallazioni è pubblicato nell’albo pretorio del sito istituzionale.