Da lunedì prossimo 6 ottobre cambia a Sarzana il calendario per la raccolta differenziata per le utenze non domestiche del centro storico. Il materiale del servizio a vetrina dovrà essere conferito direttamente all’operatore ecologico nella fascia oraria che va dalle ore 7 alle ore 11.

Resterà consentito il mantenimento dei contenitori su suolo pubblico solo se ricoverati in apposita schermatura autorizzata dal Comune.

«Vogliamo liberare la città dai rifiuti il prima possibile, allineandoci allo schema di altre città − spiega l’assessore al decoro urbano e ciclo rifiuti Luca Ponzanelli − per questo la finestra di passaggio degli operatori è stata anticipata al mattino rispetto al primo pomeriggio. Sappiamo che le varie tipologie di attività hanno esigenze diverse tra loro, ma lasciare per ore il materiale da recuperare di fronte alle vetrine dei negozi non è certo il miglior modo di presentarsi per una città come Sarzana. Il servizio, che inizierà da lunedì prossimo, è da considerarsi sperimentale, auspicando di avere uno schema definitivo prima delle festività natalizie. Contiamo sulla collaborazione di tutti e sulla tolleranza rispetto a qualche disagio che è sempre probabile quando si effettuano dei cambiamenti. Le eventuali singole esigenze potranno essere valutate insieme con amministrazione e gestore, per trovare soluzioni per ogni utenza che favoriscano un corretto conferimento».

Questo il dettaglio del calendario

• residuo giovedì e domenica

• imballaggi e plastica mercoledì e sabato

• organico lunedì mercoledì venerdì sabato e domenica

• vetro lunedì e venerdì

• cassette lunedì e venerdì

• carta e cartone martedì e venerdì dalle ore 11 alle ore 13

«Gli utenti − aggiunge Ponzanelli − possono organizzarsi anche in gruppi, di concerto con l’amministrazione e con il gestore, per individuare punti di raccolta che rispettino i requisiti estetici dell’attuale regolamentazione. Mentre non sarà considerato corretto il conferimento su suolo pubblico in generale, e tanto meno la sera antecedente il ritiro. La nuova fascia oraria è di durata doppia rispetto alla precedente, per consentire agli operatori del gestore di assecondare al meglio i differenti orari di apertura delle attività, così da sviluppare in questo mese di prova una prassi che sia la più efficiente possibile».