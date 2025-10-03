Ancora il rialzo le Borse europee (tranne Francoforte): la spinta dei titoli tech e la previsione di nuovi tagli dei tassi di interesse americani fanno superare i timori per lo shutdown Usa. Milano segna +0,42%, Madrid +0,57%, Francoforte -0,18%, Parigi +0,31%, Londra +0,67%.
Spread Btp/Bund
Spread Btp/Bund a 84 punti ( variazione -0,64%, rendimento Btp 10 anni +3,54%, rendimento Bund 10 anni +2,70%).
Piazza Affari
A Milano in testa al listino principale si è piazzata Campari (+3,3%), seguita da Telecom (+2,57%), favorita dalle indicazionisugli investimenti per la digitalizzazione del paese. Ancora in rialzo Stellantis (+2,31%) dopo la corsa della vigilia, in coda Prysmian (-1,14%). In generale positive le banche, tranne Mps (-0,83%) e Mediobanca (-0,66%) nel giorno del deposito della lista di candidati di Rocca Salimbeni per il rinnovo del cda di Piazzetta Cuccia.
Valute
L’euro è a 1,1743 dollari (da 1,1690 ieri in chiusura) e vale 173,07 yen (da 172,40), il rapporto dollaro/yen e’ pari a 147,38 (147,40). In rialzo l’oro, con la consegna spot +0,85% a 3.888 dollari l’oncia.
Energia
In rialzo il prezzo del petrolio, con il Wti per novembre +0,89% a 61,02 dollari al barile e il Brent dicembre +0,78% a 64,61 dollari. Cala il gas naturale ad Amsterdam, a 31,4 euro al megawattora (-0,2%).
