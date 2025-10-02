Il poliambulatorio genovese Synlab Il Baluardo, punto di riferimento per la salute dei cittadini da oltre trent’anni ha inaugurato la nuova area di Diagnostica per Immagini. L’inaugurazione si è svolta questa mattina, alla presenza di Simona Lombardi – regional director Synlab Liguria, Maria Luisa Centofanti – consigliera degli Affari Generali del Comune di Genova e Alessandro Bonsignore – presidente dell’Ordine dei Medici di Genova.

L’intervento ha permesso di ampliare in modo significativo il reparto, sia a livello di sale diagnostiche attive sia per quanto riguarda le dotazioni tecnologiche e il team medico, con l’obiettivo di garantire alla città un servizio che unisce innovazione, accuratezza clinica e rapidità di refertazione.

Grazie alla trentennale esperienza del professor Paolo Tortori Donati, all’introduzione di una seconda risonanza magnetica dotata di intelligenza artificiale e di una TC di ultima generazione, Synlab Il Baluardo potenzia la sua offerta di prestazioni diagnostiche avanzate, tra cui: Whole Body (RM), Calcium Score (TC), Studio dei flussi liquorali (RM) e TC Torace a basse dose, sviluppata in collaborazione con l’Irccs Synlab sdn.

Questi esami si affiancano a una gamma già consolidata di servizi diagnostici – come tomografia computerizzata, mammografia, ecografie, moc e radiologia tradizionale – rafforzando il ruolo del Poliambulatorio come polo di eccellenza per la prevenzione e la diagnosi precoce a Genova e in Liguria.

«Vogliamo offrire alla città di Genova un servizio ancora più completo e avanzato, capace di coniugare innovazione tecnologica, professionalità e attenzione alla prevenzione. Un altro aspetto per SYNLAB molto importante è l’attenzione al percorso di refertazione: tutti gli esami vengono immediatamente valutati con la possibilità di ricevere il referto in giornata, o al massimo 24 ore dall’esecuzione dall’esame svolto. Questo rappresenta un valore aggiunto per la salute del paziente, perché unisce qualità clinica all’attenzione alla persona», ha dichiarato Simona Lombardi, regional director di Synlab Liguria.

I numeri del nuovo centro diagnostico Synlab Il Baluardo