Sciopero generale anche in Amt: sono pervenute le adesioni territoriali di Confederazione Unitaria di Base (Cub), Sindacato Generale di Base (Sgb) e Unione Sindacale di Base (Usb).

Per chi aderirà allo sciopero, le modalità di astensione dal lavoro del personale di Amt sono le seguenti:

Servizio di trasporto urbano Genova

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30;

il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti).

Servizio di trasporto provinciale

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17 alle ore 20;

il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 16.30.

Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)

Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30;

il personale della biglietteria si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

Il servizio di trasporto sarà garantito per i servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

In considerazione della tipologia di sciopero, è possibile prevedere impatti significativi sul servizio.

Quanto sopra affinché possiate informare l’utenza con tutti i mezzi disponibili e nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge 146/90 come modificata dalla L. 83/2000.

Amt darà comunicazione all’utenza, attraverso i propri canali informativi, in caso di eventuali aggiornamenti riguardanti lo sciopero e le sue modalità di effettuazione qualora intervenissero provvedimenti della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali o del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Amt informa che la Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha valutato illegittimo lo sciopero generale, in violazione dell’obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 146/90.