Redelfi spa, società a capo dell’omonimo Gruppo industriale con sede operativa a Genova – impegnata nello sviluppo di infrastrutture innovative e sostenibili per favorire la transizione energetica, e quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana – a seguito dello svolgimento della prima asta Macse conferma le assunzioni del Piano Industriale 2023-2026.

“Il prezzo medio ponderato di assegnazione Macse risulta compatibile con le assunzioni del Piano Industriale 2023-2026” scrive la società che aggiunge che “diventa valorizzante la strategia di diversificazione delle pipeline sullo spot market“.

In particolare la società evidenza che: il Premio Macse, espresso in MWh/anno, rappresenta il corrispettivo riconosciuto al cliente di Redelfi in caso di aggiudicazione dell’asta; i ricavi del Gruppo Redelfi assunti all’interno del Piano Industriale sono basati su una tariffa €/MWp, coerenti con lo scenario attuale di mercato nonostante il Premio Macse sia risultato inferiore al premio di riserva comunicato da Arera; la strategia commerciale della Società si articola da tempo su un approccio di diversificazione del portfolio che potrà garantire al cliente finale una combinazione di ricavi, sia da asta Macse, sia dalla vendita di energia tramite spot market.

Redelfi si riserva di aggiornare le stime in rialzo del Piano Industriale 2023-2026, a seguito del perfezionamento di nuovi accordi industriali.