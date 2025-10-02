La Borsa di Milano ha aperto in rialzo con il primo indice Ftse Mib a 43.325 punti base, in incremento del +0,57%. Sul listino principale guadagna Stellantis (+6,46%) dopo i dati sulle immatricolazioni in Italia. In salita anche Ferrari (+3,14%) e Brunello Cucinelli (+3,12%). Deboli Unicredit (-1,34%) e Telecom Italia (-1,26%).

Apertura positiva per le Borse europee. La migliore è Francoforte che segna un incremento dello 0,75%, sulla stessa linea Parigi (+0,73%). Più caute Madrid (+0,19%) e Londra (+0,12%).

Chiusura in rialzo per le Borse asiatiche trainate dai titoli tecnologici dopo l’accordo raggiunto tra Open Ai e i produttori di chip coreani. Seoul festeggia a +3%, Tokyo segna un aumento del +1,02%.

Prezzo del petrolio in lieve aumento: il Wti con consegna a novembre è scambiato a 62,09 dollari al barile in aumento dello 0,50%; il Brent con consegna a dicembre passa di mano a 65,68 dollari al barile (+0,50%).

Nei cambi euro poco mosso: la moneta unica è scambiata a 1,1734 dollari (+0,02%) e a 172,7000 yen (+0,10%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è invariato a 81 punti base (+0,08%). Stabile anche il rendimento al +3,52%.